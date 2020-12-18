Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Küçükçekmece’de bir evin balkonu bir anda çöktü

Küçükçekmece’de bir evin balkonu bir anda çöktü

Balkondan görüntü

Emniyet Şeridi 

-Yoldan görüntü
-Röportaj
-Balkondan sarkan borular
-Balkondan sarkan çürük demirler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir evin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında balkonun altında veya üstünde kimse olmaması olası bir faciayı önledi. Olay, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesinde yaşandı. Bir apartman dairesinin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Çökmenin yaşandığı anlarda balkonun üstünde veya altında kimse olmaması olası bir faciayı önledi. Balkonun kalıntıları belediye ekipleri tarafından kaldırılırken balkonun çevresinde emniyet şeridi çekildi. Olay sırasında bina çevresinde olan Nihat Özken “Bir yere gitmiştim geldim balkon çökmüş. Buranın insanıyız zaten. Gördüm bir şey diyemedim. Belediyeciler geldiler baktılar gittiler. Balkonda kimse yoktu kendi kendine çöktü” dedi.
(FT- MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement