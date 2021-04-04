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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece’de bir araç takla attı; sürücü ve yolcu kaza yerinden kaçtı

Küçükçekmece’de bir araç takla attı; sürücü ve yolcu kaza yerinden kaçtı

Takla atan araç

Polis Trol 

-Çekici
-Ambulans
-İtfaiye
-Polis ekipleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Aracın kiralık olduğu ve sürücü ile birlikte araçta bulunan bir kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi’nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde takla atarak ters döndü. Kazaya karışan aracın kiralık olduğu ve sürücü ile birlikte araçta bulunan bir kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araç çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. (FT-Mİ
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