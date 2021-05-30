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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece’de bıçaklı ‘yan baktın’ kavgası kamerada

Küçükçekmece’de bıçaklı ‘yan baktın’ kavgası kamerada

Güvenlik kamerası

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 

-Şahıslardan görüntü
-İş yeri önünden görüntü
-Grubun kavga etmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir iş yeri önünde ‘yan baktın’ bahanesiyle 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Bıçakların ve yumrukların kullanıldığı o kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinde önünde bulunan grup ile sokaktan geçen bir grup arasında ‘yan bakma’ bahanesiyle sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası 2 grup arasında iş yeri önünde başlayan kavga iş yerinin içerisinde devam etti. Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gruplar sakinleştirildi. 2 grubun kavgası esnasında yaralan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İş yeri önünde başlayan ve iş yerinin içerisine taşınan kavgada tarafların birbirlerine yumruk ve bıçakla saldırması ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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