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Küçükçekmece'de bebeği kurtaran genç konuştu
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece'de bebeği kurtaran genç konuştu

Küçükçekmece'de bebeği kurtaran genç konuştu

Baba Enver Akgöl ile röportaj

Alışveriş Market Bebek Arabası Kalamış Irak 

-Vedat Akgöl ile röportaj

( İSTANBUL )- Bebek arabasını son anda yakalayan genç: "Babam seslenince arabayı gidip getirdim hemen" İSTANBUL

- Küçükçekmece'de yol kenarına bırakılan bebek arasının kaymaya başladığını fark eden ve son anda müdahalede bulunan genç o anları anlattı. Küçükçekme Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete gelmiş, bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın dükkana girmek isterken araba bir anda hareket etmişti. Bebek arabasının caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kalırken, dükkandan hızla çıkan genç bebek arabasını bir hamleyle yakalamıştı. Araçların geçtiği caddeden bebeği son anda kurtaran Vedat Akgöl o anları anlattı. Kayan bebek arabasını koşarak yakalayan Vedat Akgöl, “Kadın yukarıdan geliyordu. Şurada durdu. Kadının suçu yok. Frene bastı. Fren tutmayınca bebek arabası hareket etti. Babam seslendi. Araba gidiyor diye. Gidip getirdim hemen. O sırada motor da geçti. Kadın şoktaydı yürüyemiyordu. Çocuk 3 -5 yaşlarındaydı. Ben çocuğu geri getirince kadın teşekkür etti” dedi.
Vedat Akgöl'ün babası Enver Akgöl ise bebek arabasının hareket ettiğini gördüğünde oğluna seslendiğini söyleyerek, “Sıradan bir bayan vatandaş içeri girmek isterken arabayı park etmek istedi. Aslında arabanın frenine de basmıştı. Fren tutmadığı için araba kaydı. Oğlana seslendim. Oda arabayı yakaladı. Kaza olmadı. Kadın şok oldu. Kadın teşekkür etti” diye konuştu.

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