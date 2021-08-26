Küçükçekmece’de balkondan düşen küçük Ahmed: “Lamba patladı ama o yüzden atlamadım”

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Küçükçekmece’de anne korkusundan balkondan atladığı iddia edilen Ahmed olay gününü anlattı- Küçük Ahmed’in ailesi: “Dünyada lamba kırıldı diye çocuğunu balkondan atacak aile yoktur” İSTANBUL



- Küçükçekmece’de lambayı kırınca anne korkusundan balkondan atladığı iddia edilen 9 yaşındaki küçük Ahmet, tedavisinin ardından taburcu edilirken ailesi iddiaları yalanladı. Aile, “Dünyada bir lamba kırıldı diye çocuğunu balkondan atacak bir anne yoktur, bu çocuk lamba kırdığı için atlamadı” derken küçük Ahmed, “Lamba patladı ama o yüzden atlamadım, annem evi kırsam bile bana bir şey yapmaz” şeklinde konuştu.

Küçükçekmece’de evde oyun oynadığı sırada lambayı kıran 9 yaşındaki çocuğun annesinin korkusundan ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladığı iddia edilmişti. Olay sonrası dizlerinde, ayağının topuk bölümlerinde kırık ve çıkıklar oluşan 9 yaşındaki Ahmed Mustafa, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Sekiz kardeşin en küçüğü olan Ahmed’in hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu edilirken ailesi de olay günü yaşananları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Ahmed’in anne korkusundan değil, kız kardeşiyle oyun oynarken bir anlık dikkatsizlikle balkondan düştüğü ifade edildi. “Eğer bir daha oynarsam bütün kapıları pencereleri kapatacağım” Balkondan nasıl düştüğünü anlatan 9 yaşındaki Ahmed Mustafa, “Ablamla oynuyordum benim gözüm kapalıydı, ablamı yakalamaya çalışıyordum. Cami ve kapıyı açtık. Oynamaya devam ettim. Ablam beni görmüyordu, saklandı. Ben gözlerim kapalı onu bulmaya çalışıyordum. Kanepenin bir metal yeri var ben oraya çıktım sandım. Zıpladım, kafam cama çarptı. Dengemi kaybettim ve düştüm, gözümü bir açtım havadaydım. Nasıl korkmayayım hangi çocuk korkmaz. Gözlerimi yerdeyken açtığımda bir sürü kişi oradaydı, elimi açıp kapamamı söylediler. Ondan sonra da ambulans geldi, beni hastaneye götürdü. Eğer bir daha oynarsam bütün kapıları pencereleri kapatacağım ne kadar sıcak olursa olsun. Ben banyo yapıyordum, bitirince havluyu asacaktım. Küçüğüm boyum yetmiyordu ipe, ipte zaten lambanın yanındaydı. Havluyu ipe atmaya çalıştım, sonra yanlışlıkla lambaya geldi. Lamba da patladı bu yüzden atlamadım. Hem zaten annemde korkmam ki ben annem evi kırsam bile bana bir şey yapmaz” ifadelerini kullandı. “Her iki ayakta kırık ve çıkık dediğimiz bir travma geçirmiş” Küçük Ahmed’in durumuna ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Bakit Kerekulov, “Çocuklarda genelde biz yaz döneminde çok travma bekleriz, ama maalesef Ahmed’in geçirdiği travma çok çocuklara özgü değil de yüksek enerjili travma dediğimiz gruplardan. Bir şanssızlık olmuş, oynarken balkondan aşağı düşmesi sebebiyle her iki ayakta kırık ve çıkık dediğimiz bir travma geçirmiş. Bu travmalar bizim için şu açıdan önemli yapılacak işlemler; sonraki hayatını ve günlük fonksiyonlarını çok etkileyecek bir faktördür. Şu an hastanın ameliyatını tamamlamış durumdayız. Bundan dolayı da hastanın çıkışını planlıyoruz. Yaptığımız uygulamalarının sonucunun iyi bir başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bundan sonraki aşamalarda bize artık kontrole gelecek. Hareketlerini geri kazanmasını eskisi gibi ablasıyla oynamasını istiyoruz. Çocuklara eskiye göre daha çok göz kulak olmamız gerekiyor, gözden ayırmamız lazım” dedi.

“Dünyada bir lamba kırıldı diye çocuğunu balkondan atacak bir anne yoktur” Hiçbir annenin lamba kırdı diye çocuğuna kızmayacağını ifade eden ve iddiaları yalanlayan anne Emine Mustafa, “Dünyada bir lamba kırıldı diye çocuğunu balkondan atacak bir anne yoktur tabi ki, tam tersine biz çocuğumuzun rahatı için çalışıyoruz. Sonuçta savaştan çocuklarımızı yaşatabilmek adına kaçtık. Burada da zaten yaşım büyük çalışıyorum sadece çocuklarımızın güzel bir hayat yaşamaları için onları dövmek gibi bir kasıt kesinlikle olamaz. Biz işteydik, eve dönmek üzereyken balkonda gördük çocukları, biz içeri girdik. O da balkondan aşağı bakarken düşmüş” dedi.

Oğlunun oyun oynarken balkondan düştüğünü anlatan baba Muhammed Mustafa, “Bu çocuk lamba kırdığı için atlamadı, hangi anne baba çocuk lamba kırdı diye korkutacak bu haber doğru değil. Gözüm kapalıydı son düştüm aşağıya dedi” şeklinde konuştu.



