Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Küçükçekmece’de atlı polislerden Menekşe Plajı'nda bayram denetimi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece’de atlı polislerden Menekşe Plajı'nda bayram denetimi

Küçükçekmece’de atlı polislerden Menekşe Plajı'nda bayram denetimi

Havadan drone detay

Polis Yabancı Turist Atlı Polis Tatİl Turist 

-Atlı polislerden detay
-Denetimlerden detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece'de, Kurban Bayramı tatilinde bir yere gidemeyen birçok yerli ve yabancı turist soluğu Menekşe Plajı'nda aldı. Plajlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler drone ile denetimler gerçekleştirerek pandemi kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı. Küçükçekmece’de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Ekipleri ve Atlı Polis Birlikleri Menekşe Plajı ve Küçükçekmece Gölü etrafında denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimler havadan drone ile görüntülendi. Hem pandemi kurallarını ihlal etmemek, hem de asayişi sağlamak için yapılan denetimlerde, atlı birliklere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. (VEG-Sİ-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı