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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece’de apartmanın bodrum katında ceset bulundu

Küçükçekmece’de apartmanın bodrum katında ceset bulundu

Olay yerinden görüntü

Polis Cenaze Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı adam oturduğu apartmanın bodrum katında ölü bulundu. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, saat 17:00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Belli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın bodrum katına inen bina sakinleri yerde hareketsiz halde bulunan Sami Y.,(64) ile karşılaştı. Durumu gören bina sakinleri polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde bulunan Sami Y.,’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Sami Y.,’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan binanın bodrum katında cesedi bulunan Sami Y.,’nin yakınlarının kendisinden 2 gündür haber alamadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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