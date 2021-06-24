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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece’de Anıl Piyancı konseri

Küçükçekmece’de Anıl Piyancı konseri

Konserden görüntü

Yarış Ödül Töreni Forma Gori 

-Ödül töreni
-Yarışmanın kazananları
-Seyirciler
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Küçükçekmece'de “Çekmece’mde Sanat Var” konserleri başladı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de “Çekmece’mde Sanat Var” konserleri Anıl Piyancı’nın verdiği konserle başladı.
Küçükçekmeceli gençler konsere yoğun ilgi gösterirken, etkinlik kapsamında Küçükçekmece Sesini Arıyor Online Ses Yarışması ödülleri de verildi.
Küçükçekmece Belediyesi “Çekmece’mde Sanat Var” etkinlikleri kapsamında farklı günlerde ve yerlerde konser programları düzenliyor. Etkinlik kapsamında çeşitli müzik türlerinin temsilcileri 9 konser verecek. Bu konserlerin ilki Nurettin Şen Parkı’nda ünlü rapçi Anıl Piyancı tarafından verildi.
Piyancı’nın verdiği konserin öncesinde ise dj performansı ve daha önce düzenlenen Küçükçekmece Sesini Arıyor Online Ses Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi.
Konser alanının girişinde HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldı. Alana gelen vatandaşlar konser coşkusunu yaşadı. Etkinlik kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Küçükçekmece Sesini Arıyor Online Ses Yarışması’nda da son 15 kişi arasına kalan yarışmacılardan ilk üçe girenlere ödülleri takdim edildi. Yarışmada ilk 3 halk ve jüri oylarıyla belirlendi. Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi’nin düzenlediği yarışmada 3’üncü olan Adnan Zeybek’e 2 bin TL, 2’inci olan Selma Ergül’e 3 bin 500 TL, 1’inci olan Berke Bohçacı’ya 5 bin TL ve 60 yaş özel kategoride yarışarak 1’inci olan Vildan Öğüt’e 5 bin TL ödül verildi.
(FT-HK-
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