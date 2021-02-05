Küçükçekmece'de akıl almaz kaza kamerada

( İSTANBUL )- Cipin çarpmasıyla savrulan araç, lüks otomobile böyle çarptı İSTANBUL
- Küçükçekmece'de bir cipin çarpmasıyla savrulan otomobil, park halindeki lüks araca çarptı. Akıl almaz kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay dün saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece'de yaşandı. Sokaktan çıkan lüks bir cip, caddede seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yol kenarında park halindeki porsche marka lüks araca çarptı. Kazanın şiddetiyle yön değiştiren lüks otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerinin girişine vurdu. Yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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