Küçükçekmece’de açık kafeye baskın anı kamerada

-Okey oynayanlar



( İSTANBUL )-Korona virüs kurallarının hiçe sayıldığı kafeye basın İSTANBUL



- Küçükçekmece’de korona virüs kurallarını hiçe sayarak kapalı olması gereken zamanda açık olan kafeye polis ekipleri baskın düzenledi.

Maske ve mesafe kuralının hiçe sayıldığı kafede bulunan 22 şahsa 76 bin 318 lira idari para cezası uygulandı. Küçükçekmece’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayan bir kafeye polis ekipleri dün saat 15.30’da baskın gerçekleştirdi. Halkalı Mahallesi’nde bulunan kafede yapılan kontroller neticesinde; dışarıdan kepenkleri kapalı şekilde olduğu ancak cam balkon kısmından servis yapıldığı, içerde oyun masaları bulunduğu ve oyun oynandığı aynı zamanda nargile ve çay servisi yapıldığı, sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığı tespit edildi. İçeride bulunan 22 şahsa 76 bin 318 lira idari para cezası uygulandı. Amaç dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen kafeye de İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. (DK-ZA-



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