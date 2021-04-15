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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece’de 5 katlı binanın çatı katında yangın

Küçükçekmece’de 5 katlı binanın çatı katında yangın

İtfaiye ekipleri

İlk Müdahale Çatı Katı Sağlık Ekibi Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-Çatıda meydana gelen yangın
-Cep telefonu görüntüleri
-Dairede bulunan yabancı uyruklu kişiler
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 18.45 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre Seren Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapmak için binaya çıkan ve çevrede esnaf olduğu öğrenilen Hüseyin Seyhan isimli vatandaş, içeride mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişiyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıda mahsur kalan bir vatandaşı kurtardıktan sonra yangına müdahale etti. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Yangın anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı Yangının çıktığı çatı katında bulunan bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Görüntülerde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişi çatı katının tamamen duman altında kalmasından dolayı dışarıya çıkarılıyor. Görüntüyü çeken kişinin ‘Şimdi alev alacak. Çıkın buradan çıkın. Durmayın burada’ dediği görülüyor.
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