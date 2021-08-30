Küçükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı coşkuyla kutlandı

-Niyazi koyuncu konseri

-Halk oyunu ekiplerinin gösterisi

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılında coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Programda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Tarihini nerelerden nelerin yapıldığını, hangi şartlarda bu ülkenin vatan olduğunu eğer bilemezsek, çocuklarımıza öğretemezsek, vatan olma, Cumhuriyet olma özelliklerimizi kısa sürede kaybederiz” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılında Küçükçekmece Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Meydanı’nda coşkulu bir kutlama gerçekleştirildi.

Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, diğer siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Küçükçekmece Belediyesi Halk Oyunları grubunun, yöresel halk oyunları gösterimiyle başladı.

Programda sahne alan Niyazi Koyuncu sevilen şarkılarını kendisine eşlik eden hayranlarıyla seslendirdi. Konserin ilerleyen bölümlerinde coşkulu kalabalık, sahnenin önünde horon oynadı. Kutlamalar kapsamında konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Tarihini nerelerde nelerin yapıldığını hangi şartlarda bu ülkenin vatan olduğunu eğer bilemezsek, çocuklarımıza öğretemezsek, vatan olma, cumhuriyet olma özelliklerimizi kısa sürede kaybederiz” diye konuştu.

Konserin sonlarına doğru Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Niyazi Koyuncu’ya çiçek takdim etti. (EK- MB-

