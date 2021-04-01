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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Binanın çatısının alev alev yandığı ana ait cep telefonu görüntüsü

Çatı Katı Polis Cep Telefonu Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Yangın çıkan binadan bavul ve çantalarını alarak inen vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çatısındaki yangın yanındaki binaya sıçradı- Yabancı uyruklu 5 kişi alev alev yanan binadan bavul ve çantalarını alarak çıktılar İSTANBUL

- Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın yanında bulunan binaya da sıçradı. Korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken alev alev yanan çatıdaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 04:30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 1.Bülent Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan binaya da sıçradı. Alev alev yanan binadan bavul ve çantalarını alarak indiler Yangının çıktığı binada yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu 5 kişi, evde bulunan bavul ve çantalarını yanlarına alarak hızla kendilerini sokağa attı. Alevlerin sıçradığı yan binada yaşayan vatandaşlar korku ve panikle sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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