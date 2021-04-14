Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Küçükçekmece’de 15 yaşındaki çocuk silahla yaralandı

Küçükçekmece’de 15 yaşındaki çocuk silahla yaralandı

sağlık ekiplerinden görüntü (cep telefonu)

Kırköy İlk Müdahale Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-sokaktan görüntü
-evden görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, henüz bilinmeyen bir nedenle elinde silah patlayan 15 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Çocuk hastanede tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki B.G., ailesinin evde olduğu sırada odasına geçti. Bir süre sonra odadan silah sesleri yükseldi. Bunun üzerine odaya koşan aile bireyleri, çocuğu kanlar içinde buldu. İlk şokun ardından ailesi 112 Acil servisi aradı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından yaranan 15 yaşındaki B.G’yi ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra çocuğun ailesini ifade vermek üzere karakola götürdü. Aile, ifadeden sonra hastaneye gitti. Hastanede tedavisi devam eden 15 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement