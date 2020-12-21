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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece’de 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

Küçükçekmece’de 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

Sağlık ve polis ekipleri

Sağlık Ekibi Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Kız Çocuklar Ölüm Haberi 

-Aile yakınları
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşünde evinde ölü olarak bulundu. Çocuğun cansız bedeni karşısında aile sinir krizi geçirdi. Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sarıgül Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında oturan Y.I. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı rahatsızlandı. Ailesi tarafından en yakın hastaneye götürülen Y.I., hastanede yapılan tedavinin ardından eve getirildi.
İlerleyen saatlerde kızlarının durumunu kontrol etmek için odaya giren aile, kız çocuklarının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Y.I.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kız çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen yakınları acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, Y.I.’nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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