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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece Belediyesi ‘Gezici Kütüphane’ ile vatandaşları kitapla buluşturuyor

Küçükçekmece Belediyesi ‘Gezici Kütüphane’ ile vatandaşları kitapla buluşturuyor

Gezici Kütüphaneden görüntü

Kütüphaneler Haftası Gezici Kütüphane Kitap Okuma Kütüphane Öğretmenler 

-Kütüphaneye gelerek kitap okuyan çocuklar
-Kütüphaneden detaylar
-Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ile röp.
-Kitap okuyanlarla röp.
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Kütüphaneler Haftası kapsamında Küçükçekmece’de ‘Gezici Kütüphane’ İSTANBUL

- Küçükçekmece Belediyesi kurduğu ‘Gezici Kütüphane’ ile vatandaşlara kitap okuma hizmeti sunuyor. Kitabı her kesime ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Dezavantajlı mahallelere ve okullara kitabı eriştireceğimiz gezici kütüphanemiz oldu” dedi.
29 Mart - 4 Nisan Kütüphaneler Haftası kapsamında Küçükçekmece Belediyesi tarafından ‘Gezici Kütüphane’ etkinliği başlatıldı. İçerisinde binlerce kitabın bulunduğu ve seyyar otobüsün içerisine kurulan kütüphane, vatandaşların ulaşamadıkları yerlere, kitabı götürmeyi hedefliyor. Meydanlarda, mahallelerde ve birçok noktada, insanlara kitap okuma hizmeti sunmak için oluşturulan ‘Gezici Kütüphane’ vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Her kesimden insana hitap eden kütüphanede kitapseverler, okuduktan sonra geri getirmek şartıyla diledikleri kitabı alarak okuyabiliyor. “Hem anne hem de çocuğu kitapla buluşturacağız” Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Küçükçekmece Belediyesi kütüphaneleri olarak 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında kutladığımız kütüphaneler haftası nedeniyle bir dizi etkinlikler başlattık. Dezavantajlı mahallelere ve okullara kitabı eriştireceğimiz gezici kütüphanemiz oldu. Biz kütüphaneler haftası nedeniyle 29 Mart’tan itibaren, belediyemize bağlı gündüz bakım evlerinde, öğretmenlerimize kitap götürüyoruz. Öğretmenlerimiz yine pandemi şartları nedeniyle, çocuklara kendileri kitapları okuyor. Küçükçekmece meydanlarında gezici kütüphanemizi tanıtıyoruz. 3 bine yakın kitabımız gezici kütüphanemizde. Bunun 2 bin tanesi çocuk kitapları. Gezici kütüphaneyle birlikte, 14 yaşın altındaki çocuklar kitaplarla buluşuyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşme ve yazışmalar sonucunda pandemi şartlarının hafiflemesiyle birlikte dezavantajlı, kütüphanesi olmayan okullara da hizmet vereceğiz. Sadece çocuklara değil, annelere de hizmet vereceğiz. Hem anne hem de çocuğu kitapla buluşturacağız” dedi.
Kitap okumayı çok sevdiğini ifade eden Elif Sayla Sakaoğlu, “Kitap okumayı çok seviyorum. Çok faydalı olur bu etkinlik. İçinde çok güzel kitaplar var” şeklinde konuştu.

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