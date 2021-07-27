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Küçükçekmece Basın Ekpres Yolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece Basın Ekpres Yolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Küçükçekmece Basın Ekpres Yolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Takla atan araç

Polis Hastane Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Trol 

-Yolda yoğunluk
-İtfaiye ekipleri
-Polis ekipler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece Basın Ekpres Yolu'nda seyir halindeki araç önce başka bir araca sonra da bariyerlere çarparak takla attı. Kazada takla aran araçta bulunan kadın yolcu yaralandı. Kaza akşam saat 22.00 sıralarında Basın Ekspres Küçükçekmece mevkii İstoç istikametinde yaşandı. 34 VS 8267 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü Ferhat İnanç’ın kontrolünden çıkarak önce Faruk Öztürk’ün kontrolündeki 34 VT 5950 plakalı araca çarptı sonra da bariyerlere çarparak takla attı. Takla atarak yolun ortasında duran aracın yolcu koltuğunda bulunan Gözde Aydın yaralı şekilde araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçların sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, kazaya karışan araç çekici ile yoldan çekilene kadar trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim etti. (FT- Mİ
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