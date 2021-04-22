Küçük Validen İl Jandarma Komutanına talimat

-- Vali Memiş'in makamı devretmesi

-- Küçük Ecrin'in açıklamaları

-- Küçük Vali'nin İl Jandarma Komutanına talimat vermesi

-- Genel detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş makam koltuğunu 4.sınıf öğrencisi Ecrin Ece Sezgin’e devretti. Koltuğu devralan küçük Valinin ilk işi İl Jandarma Komutanına talimat vermek oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş makam koltuğunu Yakutiye Edip Somunoğlu İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Ecrin Ece Sezgin’e devretti. Vali Memiş’in koltuğuna temsili olarak oturan Sezgin, makam koltuğunda konuşmasını yaptıktan sonra Vali Memiş’e İl Jandarma Komutanı ile konuşmak istediğini söyledi.



İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile telefonda görüşen minik Ecrin kırsal alanda sosyal mesafe ve maske konusunda denetimlerin sıkılaştırılması talimatı verdi. Vali Memiş ardından küçük Ecrin’e ve onun ailesine hediye vererek hatıra fotoğrafı çekildi.



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