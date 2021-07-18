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Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi böyle aldı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi böyle aldı

Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi böyle aldı

Ailenin ve küçük kızın araçtan inerek dükkana girmesi

Küçük Kız Altın Künye Harekete Geç Polis Karakolu Cep Telefonu 

-Yere düşen künyeyi alarak giden adamın görüntüsü
-Küçük kızın cep telefonu kamerasına yansıyan kayıp künyesinin bulunmasını istediği anlar

( BURSA -ÖZEL)- Küçük kızın kayıp künyesinin bulunmasını istediği anlar kameralara yansıdı BURSA

- Bursa'da küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi yerden alarak giden kişi, güvenlik kameralarına yansıdı. Çalınan künyenin bulunmasını isteyen küçük kızın o anları ise kameralara yansıdı.Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan optikçinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahipleri küçük kızlarıyla birlikte dükkanlarına uğradı. Bu sırada araçtan inen küçük kızın kolundaki altın künye yere düştü. Ailesi kızlarının kolunda künyeyi göremeyince etrafta arama yaptı fakat bulamadı.İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen aile araçtan inerek dükkana girdikleri sırada künyenin yere düştüğünü ve kısa bir süre sonra yoldan geçen yaşlı bir kişi tarafından yerden alındığını gördü. Durum üzerine harekete geçen aile polis karakoluna giderek altın künyeyi alan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüpheliyi arama çalışması başlattı.Küçük kızın ise künyesinin çalındıktan sonra annesinin çektiği videoda çalınan künyesinin bir an önce bulunmasını istediği görüldü.

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