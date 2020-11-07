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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Küçük kızın doğalgaz hayali gerçekleştiriliyor

Küçük kızın doğalgaz hayali gerçekleştiriliyor

Çalışma

Doğalgaz Engelli Kız Doğuş 

-Ayşegül Yılmaz
-Baba Necmettin Yılmaz ile röp.
-detaylar

( VAN ) VAN

- Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden doğuştan engelli 14 yaşındaki Ayşegül Yılmaz’ın doğalgaz hayali yapılan girişimler sonucunda gerçekleşiyor. Tatvan ilçesinde bağlı Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden Necmettin Yılmaz isimli vatandaşın doğuştan engelli kızı Ayşegül Yılmaz (14) için evine doğalgaz çektirebilmenin hayali yapılan girişimler sonucunda gerçekleşiyor. Çalışmalardan memnun olan baba Necmettin Yılmaz “Belediye başkanımız, kaymakamımız ve gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum. Doğalgaz çalışmamız bitmek üzere, Allah’ın izniyle kızım doğalgaza kavuşacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum Allah hepsinden razı olsun” dedi.
Konunun ilk günden burana takipçisi olduklarını dile getiren Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani “Küçük kızımızın hayalinin gerçekleşmesinden çok memnunuz. Bizimle Birlikte ilk günden beri konunun takipçisi olan Milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler’e, Doğalgaz firması çalışanlarına ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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