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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçük kızı annesinin arkasından, 'Annemi istiyorum' diye ağladı

Küçük kızı annesinin arkasından, 'Annemi istiyorum' diye ağladı

Çocuk detay

Cenaze Diyetisyen Efes Cenaze Namazı Gözyaşı 

-Çocuğun gelişi
-Çocuğun ağlaması
-Yakınların cenaze başına gelişi
-Cenaze namazının kılınması
-Ağlayanlar detay
-Kadınların ağlaması
-Kardeşlerin tabuta sarılması
-Çocuğun ağlaması ve sözleri
-Tabutun alınması
-Aracın ayrılması
-detay

( ANTALYA ) Küçük kızı annesinin arkasından, "Annemi istiyorum" diye ağladı- Doktor kocası tarafından öldürülen diyetisyene son görev- Doktor eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi- Diyetisyenin ilk eşinden olan 6 yaşındaki kızı Nefes de törene katıldı- Dün acı olayı gören ve bugün de törene katılan Nefes annesinin tabutuna bakarak, "Annemi istiyorum" diye ağladı ANTALYA

- Antalya’da dün doktor eşi tarafından tabancayla öldürülen diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Genç kadının 6 yaşındaki kızı da cenaze törenine katıldı.
Küçük kız, “Annemi istiyorum” diyerek gözyaşı döktü. Dün Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58), eşi Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermişti. Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesi yakınları tarafından morgtan alınarak Uncalı Kent Mezarlığı’na getirildi.
Musalla taşına konulan tabutun üzerine beyaz bir şal örtüldü. Genç kadının ilk eşinden olan 6 yaşındaki kızı Nefes de tüm engellemelere rağmen cenaze törenine katıldı.
Yakınlarının, gece boyunca ‘anne anne’ diye ağlayan küçük çocuğu mezarlığa getirmek zorunda kaldıkları öğrenildi. Psikolog kucağında ve zaman zaman yerde töreni izleyen ve annesinin tabutuna bakan çocuk, “Annemi istiyorum, annemi istiyorum” diye gözyaşı döktü. Pandemi şartlarına göre cenaze namazı kılındı. Namazın ardından diyetisyenin Gözde ve Gaye isimli kardeşleri uzun süre tabuta sarılıp gözyaşı döktü. İşitme engelli Gaye'yi akrabaları tabutun başından güçlükle alabildi. Genç kadının cenazesi mükerrer definle toprağa verildi.

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