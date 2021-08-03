Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Küçük Göktürk'ten örnek davranış
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Küçük Göktürk'ten örnek davranış

Küçük Göktürk'ten örnek davranış

Göktürk Bera Selimoğlu röportaj

Yangın 

-Pankart detayı
-Limonata satması

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta 6. sınıf öğrencisi yangınzedelere destek olmak için limonata satıyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta 11 yaşındaki Göktürk Bera Selimoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangından zarar gören vatandaşlara destek amaçlı limonata satıyor. Afşin ilçesinde 6. sınıf öğrencisi Göktürk Bera Selimoğlu, Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlara destek olabilmek için 3 günden bu yana Afşinbey Mahallesi Yeşilevler semtinde binalarının önüne tezgah kurarak limonata satıyor. Aşık Mahzun-i Şerif Ortaokulu öğrencisi Göktürk Bera Selimoğlu, "Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşların durumunu gördüm. Evleri barkları yok olmuştu. Kendimi onların yerine koydum. Bir şeyler yapmalıyım, boş duramam dedim. Limonata satmaya karar verdim. Ailem de bana destek oldu. Sağ olsunlar. Arkadaşlarım da yanımda oldular. Yoldan geçenler araçlarını durdurarak destek oluyorlar" dedi.
(FZL-SO-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı