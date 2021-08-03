Küçük Göktürk'ten örnek davranış

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-Limonata satması



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta 6. sınıf öğrencisi yangınzedelere destek olmak için limonata satıyor KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta 11 yaşındaki Göktürk Bera Selimoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangından zarar gören vatandaşlara destek amaçlı limonata satıyor. Afşin ilçesinde 6. sınıf öğrencisi Göktürk Bera Selimoğlu, Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlara destek olabilmek için 3 günden bu yana Afşinbey Mahallesi Yeşilevler semtinde binalarının önüne tezgah kurarak limonata satıyor. Aşık Mahzun-i Şerif Ortaokulu öğrencisi Göktürk Bera Selimoğlu, "Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşların durumunu gördüm. Evleri barkları yok olmuştu. Kendimi onların yerine koydum. Bir şeyler yapmalıyım, boş duramam dedim. Limonata satmaya karar verdim. Ailem de bana destek oldu. Sağ olsunlar. Arkadaşlarım da yanımda oldular. Yoldan geçenler araçlarını durdurarak destek oluyorlar" dedi.

(FZL-SO-Y)

