Küçük Elvan 5. kattan düştü

-Babasının onu kucağına alıp beklemesi

-Annesinin ağlaması

-Can-Kur’un gelip kız çocuğunu kurtarması

-Ambulansa verilmesi annesinin ağlaması

-Kız çocuğunun düştüğü yer

-Çatının görüntüsü

-Bir mahalle sakininin olayı anlatması



( ADANA - ÖZEL)- Adana’da 5. kattaki evlerinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki Elvan Öztürk, dengesini kaybedince iş yerinin çatısına düştü- Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken annesi gözyaşlarına boğuldu ADANA



- Adana’da 5. kattaki evlerinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki Elvan, dengesini kaybedince iş yerinin çatısına düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken annesi gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 Aralık günü 5. kattaki evinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki kız çocuğu Elvan Öztürk, sinekliğin açık olduğunu fark etmeyince dengesini kaybetti. Kız çocuğu şans eseri bir iş yerinin sactan çatısına düştü. Başının üstüne düştüğü bildirilen kız çocuğu ağlamaya başlarken anne ve babası da onu kurtarmak için mücadele başlattı. Olayı gören mahalleli hemen polise, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Bu arada baba çatıya çıkarak kızını kucağına alıp onu sakinleştirmeye çalıştı. İş yeri çatısına düştüğü için indirilemeyen kız çocuğu bir süre Can-Kur’u bekledi. Olay yerine kısa sürede gelen Can-Kur küçük Elvan'ı düştüğü yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Bu anlarda ise anne gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun kafatasında kırık olduğu tespit edildi. Küçük Elvan'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. (FKE-



loading...