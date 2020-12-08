Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Küçük Elvan 5. kattan düştü

Küçük Elvan 5. kattan düştü

Kız çocuğunun çatıdaki hali

Polis Hastane Gesi Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 

-Babasının onu kucağına alıp beklemesi
-Annesinin ağlaması
-Can-Kur’un gelip kız çocuğunu kurtarması
-Ambulansa verilmesi annesinin ağlaması
-Kız çocuğunun düştüğü yer
-Çatının görüntüsü
-Bir mahalle sakininin olayı anlatması

( ADANA - ÖZEL)- Adana’da 5. kattaki evlerinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki Elvan Öztürk, dengesini kaybedince iş yerinin çatısına düştü- Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken annesi gözyaşlarına boğuldu ADANA

- Adana’da 5. kattaki evlerinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki Elvan, dengesini kaybedince iş yerinin çatısına düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken annesi gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 Aralık günü 5. kattaki evinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki kız çocuğu Elvan Öztürk, sinekliğin açık olduğunu fark etmeyince dengesini kaybetti. Kız çocuğu şans eseri bir iş yerinin sactan çatısına düştü. Başının üstüne düştüğü bildirilen kız çocuğu ağlamaya başlarken anne ve babası da onu kurtarmak için mücadele başlattı. Olayı gören mahalleli hemen polise, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Bu arada baba çatıya çıkarak kızını kucağına alıp onu sakinleştirmeye çalıştı. İş yeri çatısına düştüğü için indirilemeyen kız çocuğu bir süre Can-Kur’u bekledi. Olay yerine kısa sürede gelen Can-Kur küçük Elvan'ı düştüğü yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Bu anlarda ise anne gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun kafatasında kırık olduğu tespit edildi. Küçük Elvan'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı