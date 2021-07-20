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Küçük Ecrin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Küçük Ecrin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Küçük Ecrin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Cenazenin evdeki görüntüsü

Cenaze Namazı Alabalık Cenaze Aracı Golf Sahası Harekete Geç 

-Babaanne feryat
-Anne detay
-Kalabalık detay
-Ev detay
-Dere detay
-Cenaze namazının kılınması
-Baba Ferhat Keskin detay
-Cenazenin taşınması
-Babaannenin feryatları
-detay

( ANTALYA )- Kayboluşunun ikinci gününde dere altındaki köprüde cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Ecrin toprağa verildi- Torununun yanından kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşayan babaanne Fatma Keskin:- "Çocuğum gitti, kurbanım Ecrinim nereye gidiyorsun, bir ay baktım, iki saat mi bakamadım çocuğuma" ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde kayboluşunun ikinci gününde deredeki köprü altında cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Ecrin Keskin, son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarına boğulan babaanne Fatma Keskin,” Ciğerim gidiyor, getirin kurbanın olayım” sözleri yürekleri dağladı.Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkiinde babaanne Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, iki gün önce bir anda gözden kayboldu. İhbarla harekete geçen ekipler iki günlük çalışmanın ardından dün gece saat 22.00 sıralarında Beşgöz Deresi'nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında 2 yaşındaki Ecrin'in Keskin’in cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ecrin Keskin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracına alınan küçük Ecrin’in cenazesi kaybolduğu babaevine helallik için getirildi.
Evin önünde yakınları tarafından sakinleştirilen babaanne Fatma Keskin ve anne Zübeyde Keskin, cenazenin gelmesiyle birlikte gözyaşları ve feryatlarını tutamadı."Babaannenin feryatları"Babaanne Fatma Keskin,“ Çocuğum gitti. Kurbanım Ecrinim nereye gidiyorsun. Bir ay baktım, iki saat mi bakamadım çocuğuma, Allah’ım çocuğum gitti. Güzelim gitti” diye feryat etti. Alınan helalliğin ardından küçük Ecrin’in cenazesi Kadriye Merkez Mezarlığı’na getirildi.
Musalla taşına konulan Ecrin’in tabutun başucuna beyaz bir tülbent takıldı. Öğle namazını müteakip kılının cenaze namazının ardından Ecrin’in cenazesi babası ve yakınlarının omuzlarında mezarlığa taşındı.Yakınlarının desteğiyle torununun tabutunun arkasından güçlükle yürüyen babaanne Fatma Keskin, “Gözyaşlarına boğulan babaanne Fatma Keskin,” Ciğerim gidiyor, getirin kurbanın olayım” sözleri yürekleri dağladı. Ecrin’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

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