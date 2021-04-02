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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Küçük çocuk yerde bulduğu parayı polise teslim etti

Küçük çocuk yerde bulduğu parayı polise teslim etti

Küçük çocuk Yusuf Yasir Adıyaman’ın Emniyet Müdürlüğüne girişi

Polis 

-Küçük çocuk Yusuf Yasir Adıyaman’ın yerde bulduğu paraları polislere teslim etmesi
-Küçük çocuk Yusuf Yasir Adıyaman’ın ile röportaj

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki Yusuf Yasir Adıyaman, oyun oynarken bulduğu bir miktar parayı polise teslim etti. İlçenin Selçuklu Çarşısı’nda arkadaşlarıyla oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Yasir Adıyaman, yerde para olduğunu fark etti. Topladığı paraları İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim eden küçük Yusuf Yasir, duyarlı davranışından dolayı takdir edildi. Bulduğu parayı polise teslim eden Yusuf Yasir Adıyaman, “Arkadaşlarımızla top oynuyorduk. Yerde bir miktar para olduğunu gördüm. Bulduğum parayı polise teslim ettim. Sahibinin bulunmasını istiyorum” dedi.

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