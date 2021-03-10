Küçük Asmin evlat nöbetindeki ailelerin neşe kaynağı oldu

-Asmin'in annesin yanında oyun oynaması

-Asmin'in koşup oyun oynaması

-Süheyla Demir konuşması

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( DİYARBAKIR )- Asmin annesiyle katıldığı eylemde, şimdi yürümeyi öğrendi- Ağzında emzik ile annesiyle eyleme katılan küçük Asmin, çadırda konuşmayı ve yürümeyi öğrendi DİYARBAKIR



- Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da bu yana evlat nöbeti sürdüren ailelerin nöbeti 555 gündür sürerken, kızı Hayal'e kavuşmak için eylemini sürdüren anne Süheyla Demir'in 1,5 yaşındaki kızı Asmin, ağzında emzikle katıldığı eylemde şimdi 3 yaşına girerek konuşmayı ve yürümeyi öğrendi.Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP binası önündeki eyleminde 555'inci güne girdi. Ağrı’nın Hamur ilçesinden HDP Diyarbakır İl Binası önüne gelerek 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 1,5 yaşındaki kızı Asmin'le eyleme başladı.

HDP’nin önünde yürümeyi ve konuşmayı öğrendi1,5 yaşındaki kızı Asmin'le, kaçırılan kızının yolunu gözleyen anne Demir, 3 yaşına giren Asmin'in, emzikle başladığı eylemde şimdi ise yürümeye başlayıp oyuncaklarla oynadığını söyledi.



Annesiyle birlikte ablası Hayal'i bekleyen küçük Asmin, her şeyden habersiz çadırda beklemeye devam ediyor.“Asmin, burada yürümeyi ve konuşmayı öğrendi”Evlat nöbetinde olan anne Süheyla Demir, kızı Hayal için eyleme katıldığını ve eylemlerinin 555'inci günü olduğunu belirterek, “Bugün eylemimizin 555 günü ve sloganlar atıp yürüyüş yaptık. Buraya geldiğimde Asmin 1,5 yaşına basmamıştı. Şu an 3 yaşını bitirmek üzere. Burada yürümeyi ve konuşmayı öğrendi. Bizi bu hale düşürenler utansın“ dedi.

“Kızım benim için gelmiyor isen kardeşin için gel”Kızı Hayal’e de çağrıda bulunan anne Demir, “Kızım bak senin kardeşin evden uzak bu garip yerlerde büyüdü. Eğer bizi görüyor isen veya duyuyorsan bir yerlerde mutlaka inanıyorum kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol. Benim için gelmiyor isen bu küçük kardeşin için gel. Bak kardeşin buralarda büyüdü ve aylardır yolunu gözlüyor. Bende 7 yıldır senin yolunu gözlüyorum. Eğer bizi görüyorsan dön gel ne olur lütfen dön gel” diye konuştu.

Öte yandan Asmin çadırda bekleyen ailelerin neşe kaynağı oldu. Evlat nöbeti tutan aileler yorgunluk ve streslerini Asmin ile atarak rahatlıyor.



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