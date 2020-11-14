Küçük Almira, kendisini ısıran sokak köpeğini sevdi

-köpeğin başını okşayıp sevmesi

-Nesrin Hınıslı Coşkun röp.

-Zafer Efkan röp.



( ANTALYA )- Manavgat ilçesinde 10 gün önce iş yerlerinin önünde sevmek istediği sokak köpeği tarafından ısırılan 3.5 yaşındaki Elmira Esma Coşkun, barınağa giderek kendisini ısıran köpeği sevdi- Anne Nesrin Hınıslı Coşkun:- "Kızımın hayvanlara karşı olan sevgisini etkilememesi için barınağa gelerek, kendisini ısıran köpeğin aslında zararsız olduğunu görmesini sağladık" ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 gün önce işyerlerinin önünde sevmek istediği sokak köpeği tarafından ısırılan 3.5 yaşındaki Elmira Esma Coşkun, barınağa giderek kendisini ısıran köpeği sevdi.10 gün önce Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerindeki ailesine ait işyeri önünde oynadığı sırada yanına gelen sokak köpeğini sevmek isteyen 3.5 yaşındaki Elmira Esma Coşkun, köpek tarafından gözünün kenarından ısırılmıştı.Olayın ardından Elmira Esma Coşkun, ailesi tarafından hastaneye götürülerek aşı yaptırıldı, sokak köpeği de görevliler tarafından Manavgat Belediyesi sokak hayvanları geçici bakım ve barındırma merkezine götürüldü.Sokak köpeğinin yapılan kontrollerinde herhangi bir hastalığa rastlanmazken 10 gün gözetim altında bulunduruldu. 10 günlük gözetimin tamamlanmasının ardından minik Elmira, Babası Yusuf ve annesi Nesrin Hınıslı Coşkun ile birlikte Manavgat Belediyesi sokak hayvanları geçici bakım ve barındırma merkezine gelerek kendisini ısıran köpeği sevdi.Köpeği görünce ilk anda çekingen davranan Elmira, kısa sürede çekingenliği üzerinden atarak köpeğin başını okşadı ve sevdi."Olayın kızımı etkilemesini istemedim"Elmira’nın hayvanları çok sevdiğini belirten Nesrin Hınıslı Coşkun, “Ne yazık ki kızım istemediğimiz bir durum yaşadı. Yaşadığı bu talihsiz olayın kızımın hayvanlara karşı olan sevgisini etkilememesi için kızımı barınağa getirerek kendisini ısıran köpeğin aslında zararsız olduğunu görmesini sağladık. Buradan güzel anılarla ayrılıyoruz. Kızımın başına gelen olayın ardından haberlere yorum yapanları, köpeğin barınakta eziyete maruz kalacağını söyleyenleri belediyeye ait barınağa gelerek buradaki ortamı görmelerini istiyorum. Barınağın hiç te onların söylediği gibi bir yer olmadığını, hayvanların güzel bir ortamda yaşadığını görmek beni mutlu etti. Onları da barınak ziyaretine davet ediyorum” dedi.

“Sokak hayvanlarına iyi davranalım”Elmira’yı ısıran köpeğin barınağa getirilmesinin ardından gerekli tedavi ve kontrollerini yapan Manavgat Belediyesi sokak hayvanları geçici bakım ve barındırma merkezinde görevli Veteriner Hekim Zafer Efkan “Köpeğimizde geldiği günden bugüne hiçbir olumsuzluk gözlenmedi. Alabildiğine uysal ve uyumlu bir hayvan. Bizler hayvanlarla özellikle de sokak hayvanlarıyla bir arada yaşamak zorundayız. Bunu kabullenmemiz gerekir. Onların şefkate ihtiyacı var. Onlara zarar vermediğimiz sürece kimseye bir zararları olmayacaktır. Bu köpeğimizin yaşadığı bir olayın etkisiyle Elmira’nın kendisine zarar verebileceğini düşünerek savunmaya geçmesi sonucu zarar verdiğini düşünüyorum. Bugün burada güzel bir olay yaşandı. Herkesi barınağımızı ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.





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