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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandı

Kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandı

Dilenci yakalanması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Taksimde dilenci operasyonu İSTANBUL

Dilenci Operasyonu Akalan Duygu Sömürüsü Harekete Geç Zabıta 


- Taksim Meydanın alt geçidinde bulunan otobüs duraklarında kucağındaki çocukla duygu sömürüsü yaparak dilenen çocuk, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yakalandı. Beyoğlu Taksim'de çocuk dilencilerin artması ve vatandaşlara rahatsızlık vermesi üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Havanın soğuk olduğunu fırsat bilerek Taksim Meydanının alt geçidinde kucağında çocukla karton parçasına oturup, su satıyormuş gibi yaparak vatandaşların duygu sömürüsü yapan kadın ekiplerin dikkatini çekti. Kadını bir süre takip eden ekipler, daha sonra yanın giderek yakaladı. (AFS-ZA-
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