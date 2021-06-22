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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KUALA LUMPUR - Myanmar'da güvenlik güçleri ile darbe karşıtları çatıştı: 2 ölü

KUALA LUMPUR - Myanmar'da güvenlik güçleri ile darbe karşıtları çatıştı: 2 ölü

- Güvenlik güçleri ile darbe karşıtları çatışması - Güvenlik güçleri araç konvoyu Myanmar 'da güvenlik güçleri ile darbe karşıtları çatıştı: 2 ölüKUALA LUMPUR (AA) - Myanmar 'da askeri darbenin ardından orduya karşı kurulan Halk Savunma Kuvvetleri (PDF) ile Myanmar ordusu arasında çıkan çatışmalarda 2 asker öldü.Ülkenin en kalabalık ikinci kenti Mandalay'da sabah saatlerinden bu yana yaşanan çatışmalara ilişkin sosyal medyada yer alan fotoğraf ve videolarda Myanmar ordusuna ait askeri araçlar, PDF üyelerinin olduğu bir merkezi kuşatırken görüntülendi.Videolarda PDF üyeleri, Myanmar ordusunun saldırılarına karşılık verirken görüldü.
Çatışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi veren aktivist Keren Khin, Chanmyatharzi ilçesinde PDF üyelerinin kaldığı bir binanın sabah saatlerinde kuşatıldığını aktardı.Khin, "Sabah saatlerinde başlayan çatışmalar hala sürüyor. Myanmar ordusu PDF savaşçılarına ağır mühimmatla saldırdı. Şimdiye kadar 2 PDF üyesi ağır yaralanırken 8 kişi Myanmar ordusuna esir düştü." dedi.
Darbe karşıtı savaşçılardan henüz bir can kaybı haberi gelmediğini belirten Khin, çatışmalarda Myanmar ordusundan 2 askerin öldüğünü kaydetti.
Çatışmalara ilişkin Myanmar ordusundan henüz açıklama yapılmadı. - Myanmar 'daki askeri darbe Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 873 kişi hayatını kaybetti.Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Askeri Darbe Olağanüstü Hal Güvenlik Güçleri Araç Konvoyu Askeri Mahkeme 

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