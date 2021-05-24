KUALA LUMPUR - Malezya'da metro trenleri çarpıştı: 213 yaralı
- Metro içinden görüntü - Yaralıların çıkartılması - Genel görüntülerMalezya'da metro trenleri çarpıştı: 213 yaralıKUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur 'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı.Kazanın ardından basına konuşan Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, test sürüşü yapan boş trenin raydan çıkarak karşıdan gelen yolcuların olduğu trenle çarpıştığını açıkladı. Çarpışmanın yerel saatle 20.33'de meydana geldiğini belirten Bakan Wee, 166 kişinin hafif yaralandığını, 47 kişinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.
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