- Kuaföre saldırı olayında gelin ve damat tarafı ilk kez konuştu

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te kuaföre saldırdığı iddia edilen gelin tarafı konuştu.

Gelin tarafı, olayın iddia edildiği gibi 100 TL için olmadığını ve kuaför kadınlara erkeklerin saldırmadığını söyledi.



Olay, Cumartesi günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşanmış, kuaför Melisa Güner ve 4 çalışana, damat ve yakınları tarafından 100 lira fazla bulunduğu için tekme, tokat ve sopalarla saldırıldığı iddia edilmişti. Olayın ardından ilk kez açıklamalarda bulunan gelin ve damat tarafı iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, asıl mağdurun kendileri olduğunu söylediler. “Olay gelinlik yüzünden çıktı” Gelin ve damadın yengesi Medine Gün, olayın 100 TL için değil gelinlik ile ilgili bir sorundan dolayı çıktığını ifade ederek, “İlk darp edilen kişi benim. Kesinlikle medyaya aktardıkları gibi değildir. Biz gelinlikte bir sorun vardı onları yapmalarını istedik. Onlar da tartışma çıkartarak bana saldırdılar” dedi.

“Kamera görüntüleri kesilmiş, kavga benle kuaför arasında oldu” Kavganın kendisi ve kuaför Melisa arasında yaşandığını erkeklerin onu darp ettiği iddiasının tamamen yalan olduğunu söyleyen Gün, “Yayınladıkları güvenlik kameraları kesilmiştir. İstedikleri yerleri almışlar. Bizim darp edildiğimiz yerler yoktur. Gelin can havliyle kendisini dışarı atıyor. Kuaför Melisa ile ben kavga ettim. O bana saldırdı ben de kendimi savundum. Yüzündeki tırnak izlerini de kendimi korumak için ben yaptım. Erkekler vursa yüzü tırmıklar mı, tamamen benim ve onun arasında geçti olay. Benim de birçok bölgemde darp izi var. Kollarım mosmor. O bana saldırdı bende kendimi savundum. Biz oraya 2 araba gittik. 5 kişiydik. Gelin damat, sağdıç, ben ve eşimdi. Aramızda arbede çıkınca damat ve eşim bize yardıma geldi. Bizi ayırmaya çalıştı. Ancak kuafördeki erkek elemanlar damat ve sağdıca saldırdılar. Kuaför ve elemanları hep beraber bize saldırdılar” şeklinde konuştu.

“Olayı saptırıyorlar” Karşı tarafın olayı saptırmaya çalıştıklarını iddia eden damadın babası ve gelinin kayınpederi Recep Gün, “Bende telefon kayıtları mevcuttur. Ben kuaför hanımın istediği parayı verdim. Biz 4 bin TL’ye anlaştık. 500 TL nakit verdim. Geri kalan 3 bin 500’ü kendisine takdim ettim. Önce 100 lira için kavga çıkarttı dediler. Sonra gaspa çevirdiler. O da tutmadı. En sonunda bunu kadın şiddetine döndürdüler. O kalabalıkta biz yoktuk sonradan geldik. Onlar bize değnekle saldırdılar. Biz de silah falan yoktu. Olaya ait bütün görüntüler savcılığın elindedir. Adalet karşısında gereken hakkımızı arıyoruz. Hukuk ne derse biz ona razıyız. Bize sürekli medya yoluyla iftira ve hakaret ediyorlar. Bunları takip ediyoruz. Gereken hukuki yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı. “En mutlu günümde 100 TL için kavga çıkartır mıyım” Oğlunun, dolayısıyla kendisinin en mutlu gününde 100 TL için kavga çıkartmasının mümkün olmadığını belirten Gün, “En mutlu günümde 100 TL için kavga çıkartacak kadar düşmedim. Gelsinler düğün kameralarımı izlesinler, 3 bin TL havaya para saçmışım. 100 TL için nasıl kavga çıkartacağım. Üstelik oğlumun düğününde böyle bir şey asla bize yakışmaz” ifadelerine yer verdi. “Kamera kayıtlarını kesmişler” Ailenin Avukatı Hüseyin Çelebioğlu ise kamera kayıtlarının kendilerinin aleyhine olacak şekilde kesildiğini söyleyerek, “Olayın hemen ardından Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Soruşturma sonucunda müvekkillerim ilk etapta 7 saat daha sonrasında da 13 saat gözaltında kalmışlardır. Ancak sosyal medyada kuaför sahibi ve çalışanları adeta bir linç kampanyası başlatmışlardır. Özellikle kamera kayıtlarının kendi lehlerine olan kısımlarını keserek paylaşmıştır. Oysaki kamera kayıtları tamamen savcılıkta mevcuttur” sözcüklerini kullandı. “Saldırı karşı taraftan geldi” İlk saldırının karşı taraftan geldiğini ve kamera kayıtlarının savcılıkta mevcut olduğunun altını çizen Avukat Çelebioğlu, “Dosyaya ön inceleme raporu sunulmuştur. Dosya içerisinde iddia edildiği gibi silah kullanılmamıştır. Ve ilk saldırının karşı taraftan geldiği açıkça belirlidir. Onların iddiası gibi darp edilen kendileri değil benim müvekkillerimdir. Gelin darp edilmiştir. Darp raporu dosyada mevcuttur. Erkeğin kadına yönelik bir şiddeti yoktur. Kadının kadına yönelik bir şiddeti mevcuttur. Asıl olayda darp edilen Medine Gün’dür. Yara izleri hala mevcuttur” diye konuştu.

(LO-SVY-

