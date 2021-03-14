Kritik haftada korkutan manzara



- Korona virüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme dönemine orta risk grubunda başlayan Bursa'da 2'nci haftayı geride bıraktığımız şu günlerde cadde ve sokaklardaki kalabalık görenleri korkutuyor. Türkiye, korona virüsle mücadeled0e 1'nci yılı geride bıraktı. Aylardır sokağa çıkma kısıtlamasıyla karşı karşıya kalan Türkiye'de 2 Mart itibariyle risk grubuna göre kısıtlamalar kaldırıldı. Orta risk grubunda bulunan Bursa'da bunlardan biriydi. Ancak kontrollü normalleşme döneminin birinci haftasında Bursa, Turuncu risk grubuna girdi. Cadde ve sokaklardaki manzara görenleri tedirgin ediyor. İnegöl başta olmak üzere şehrin özellikle denize kıyısı olan ilçelerinde ve Uludağ'da hafta sonu güzel havayı görenler kendilerini dışarıya attı. AVM'ler ve çarşılar dolup taşarken, kalabalığı görenlerse hayrette düşüyor. Gözler şimdi ise Pazartesi günü açıklanacak olan risk haritasına çevrildi. Bursa, Kırmızı grupta yer alırsa, tekrar hafta sonu kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacak.



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