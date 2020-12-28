Kristal kar diyarı Sarıkamış’ta korona virüs sessizliği

-Kayak pistinden genel ve detaylar (Drone)

-Kayak pisti ve Sarıçam ağaçlarından detaylar (Drone)

-Telesiyej çıkışından genel ve detaylar

-Pistlerden detaylar

-Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş'ın konuşması



( KARS ) -- Cıbıltepe Kayak Merkezi havadan görüntülendi- Yılbaşı öncesinde kayak merkezinde sessizlik hakim KARS



- Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, Korona virüs (Kovid-19) salgını ile birlikte alınan tedbirlerle birlikte pistler boş kaldı. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dünya’da Alplerden sonra kristal kara sahip Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi havadan görüntülendi. Sessizliğe bürünen kayak merkezinde yaklaşın yeni yıl öncesinde alınan tedbirlerle birlikte pistlerin kapalı olması ise otel işletmecilerini kara kara düşündürüyor. Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, alınan yeni kararlar doğrultusunda pistlerin kapalı hale geldiğini söyledi.



Taş, “Sarıkamış Kayak Merkezi alınan yeni kararlar doğrultusunda pistler kapalı hale gelmiştir. Şuanda otellerimiz açık olduğu halde pistlerimiz maalesef kapalıdır. Bu da işletmecileri zor durumda bırakmaktadır. Sadece işletmecileri değil, otele gelen misafirleri, rezervasyon olan konukları, herkes için bir mağduriyet oluşması söz konusudur” dedi Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, “Pandemi sürecinde biz gerçekten kayak sporunun pandemi için en uygun spor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sosyal mesafe olsun, gerek izole yöntemleri olsun kayak sporunu tamamen diğer turizm sektörlerinden ayırmaktadır. Şöyle ki şimdi yaz döneminde bu pandemi sürecinde oteller açık iken otelleri kapatmadılar. Ama şuan da otelleri açıp, pistleri kapalı tutmanın çok mantıklı bir gerekçesinin olduğunu düşünmüyoruz. Hani tesis işletmecileri olarak yaklaşık geçen Mart ayının 15’inden buyana kapalı durumdayız. Tüm tesisler tam kapasite hazır olduğu halde böyle bir kararın alınması herkes için sıkıntılı sonuçlar doğurmaktadır. Bu anlamda yetkililerimizden, devlet büyüklerimizden yardım rica ediyoruz” diye konuştu.

Kristal kara sahip, Türkiye’de 1’inci derecede öncelikli 5 kayak merkezinden merkezden birisi olan Cıbıltepe Kayak Merkezi Sarıçam ormanlarının arasında, mükemmel bir manzaraya sahip, toplamda 22 bin 400 metrelik 3 etaplı pistlerden oluşan kayak 9 pist bulunuyor. Sessizliğe bürünen Cıbıltepe Kayak Merkezi sarıçam ormanlarıyla birlikte havadan görüntülendi. (IÇ-ÖB)



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