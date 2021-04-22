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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kripto para vurguncusu yurt dışına böyle kaçtı

Kripto para vurguncusu yurt dışına böyle kaçtı

Fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Salar Yurt Dışı Dolar Milyar Dolar Kripto 


- Kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrıldığı anların fotoğrafları ortaya çıktı. Kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Mağdurların suç duyuruları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği tespit edildi. Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı anlara ilişkin fotoğraf kareleri de ortaya çıktı.
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