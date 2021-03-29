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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kripto para üretmek için iş yerinden 600 bin TL’lik cihaz çaldı

Kripto para üretmek için iş yerinden 600 bin TL’lik cihaz çaldı

- Şahsın adliyeye sevk edilmesi

Dedektif Jandarma Akalan Kripto Harekete Geç 

-- Çalınan cihazların fotoğrafı
-- Adliyeden detay

( KOCAELİ ) -- Çalıştığı yerden çaldığı cihazlar ile kendine iş yeri kurdu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çalıştığı kripto para madenciliği yapan iş yerinden 600 bin TL değerinde kripto para üretimi yapan cihaz çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Başka bir iş yeri kiraladığı belirlenen şahsın, cihazları kripto para üretmek için çaldığı öğrenildi. Olay 26 Mart Cuma günü Gebze Balçık Mahallesi’nde kripto para üretimi yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Balçık Mahallesi'nde kripto para üretimi yapan firmadan kripto para üretimi yapan 180 adet cihaz çalındı. Daha sonra iş yerine gelen firma sahipleri, cihazların çalınmış olduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi olan (JASAT) dedektiflerinin titiz çalışması sonrasında olayı gerçekleştiren şahsın, iş yerinde çalışan A.K. olduğu belirlendi. Kripto para üretmek için iş yerindeki cihazları çaldı Tespit üzerine harekete geçen ekipler, A.K. adlı şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede A.K.’ninbir kamyonet kiralayarak çalıştığı işş yerine geldiği, kripto para üreten cihazları sökerek kamyonete yükledikten sonra iş yerinden ayrıldığı belirlendi. A.K.’nin bir iş yeri kiraladığı, kripto para üretmek için de 600 bin TL’lik cihazları çaldığı öğrenildi. Çalınan ve A.K.’nin kiraladığı iş yerine saklanan cihazlara ise jandarma ekipleri el koydu. Cihazlar sahiplerine şahıs adliyeye Çalınan cihazlar jandarma ekiplerince ait olduğu firmanın yetkilileri teslim edildi. Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. ise sevk edildiği Gebze Adliyesi’nde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (GY-
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