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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kripto para borsası ‘Thodex’in merkezinde arama yapılıyor

Kripto para borsası ‘Thodex’in merkezinde arama yapılıyor

‘Thodex’in merkezinden görüntüler

( İSTANBUL )- Savcılık, soruşturmada gizlilik kararı aldırdı İSTANBUL

Gizlilik Kararı Yatırımcı Avcılık 


- Kripto para borsası Thodex’in yatırımcılarının dolandırılması iddiasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin merkezinde arama yapıldığı, el koyma ve gizlilik kararı aldırıldığı öğrenildi. Kripto para borsası Thodex’in sitesine iki gündür ulaşılamadığı gerekçesiyle çok sayıda vatandaşın mağdur edilmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Merkezinde arama yapılıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şirketin Kadıköy’deki merkezinde arama yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında el koyma ve gizlilik kararı aldırıldı. İfade işlemleri sürüyor İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde mağdur ve şirket çalışanlarının ifadeleri işlemlerinin devam ettiği, şu ana kadar herhangi bir gözaltı kararı verilmediği bilgisine ulaşıldı.
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