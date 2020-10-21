- Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı



- Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un internete düşen doğum günü partisi Rus halkı tarafından büyük tepki çekti. Rusya’da hala kontrol altına alınamayan ve beraberinde başta Başkent Moskova olmak üzere birçok bölgede yeni tedbirlerin getirilmesinden sonra internete düşen bir doğum günü partisi ortalığı ayağa kaldırdı. Rusya’nın en etkili isimlerinden olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, 17 Ekim tarihinde 53 yaşına girdi. Peskov’un doğum günü partisi Korona virüsün en çok görüldüğü başkent Moskova’daki bir gece kulübünde yapıldı. Partiye Philip Kirkorov, Nikolay Baskov, Stas Mikhailov, Grigory Leps, Emin Agalarov, Lyubov Uspenskaya’nın yanı sıra RT/Sputnik Müdürü Ermeni asıllı Margarita Simonyan’da katıldı.

Birçok ünlü sanatçı partide konser verirken partiye katılanlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak sabah saatlerine kadar eğlenerek dans etti. Alkol tüketiminin de oldukça fazla olduğu partide katılımcıların hiçbirinde maske görülmedi. Görüntüler sosyal medyaya düştü 4 gün önce Moskova’da yapılan doğum günü partisinde Peskov pastasının mumlarını üflerken birçok kişi o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Partiden sonra bazı kişiler doğum günü partisinin görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.

Görüntülerin internete düşmesi ile birlikte Rus medyası görüntüleri haberleştirip Peskov’u sorumsuzlukla suçladı. Birçok Rus doğum günü partisinin görüntülerini paylaşarak Peskov’a tepki gösterdi. Ruslar görüntüleri paylaşarak, “Bizi izole bir hayata mahkum eden devlet yöneticilerinin partilerde boy göstermesine tahammül edemeyiz” şeklinde duruma tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise internette yayınlanan görüntülerle ilgili henüz açıklama yapmadı.



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