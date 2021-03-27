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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Kremlin’in ışıkları iklim değişikliği için 1 saatliğine kapatıldı

- Kremlin’in ışıkları iklim değişikliği için 1 saatliğine kapatıldı

Kremlin Sarayı’nın ışıklarının kapatılması anı

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Televizyon Canlı Yayın Tarihi Bina İklim Değişikliği Hükümet 


- Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı yer yıl düzenlenen ışıkları kapatma etkinliği kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin Sarayı, Federasyon Konseyi ve hükümet binalarının dış cephe ışıkları 1 saatliğine kapatıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007'den bu yana iklim krizine dikkat çekmek için dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati (Earth Hour) etkinliği kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı, Federasyon Konseyi ve hükümet binalarının dış cephe ışıkları 1 saatliğine kapatıldı. Kızıl Meydan’daki katedraller ve diğer kentlerde toplamda 2 bine yakın tarihi binanın ışıkları saat 20.30-21.30 arasında kapatılırken, her yıl düzenlenen ışıkları kapatma etkinliğine çok sayıda kişi katıldı.
Kızıl Meydan’da toplanan kişiler, ışıkların kapandığı an ile tekrar açıldığı anlarda alkışlarla tempo tutarken, bazı kişiler de evlerindeki ışıkları kapatarak etkinliğe katıldı.
Öte yandan Kremlin Sarayı’nda ışıkların kapatıldığı anlar, Rusya’nın neredeyse tüm televizyon kanallarında canlı yayınladı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) 2007 yılında başlattığı Dünya Saati etkinliği ile iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularına dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Söz konusu küresel etkinlik, dünya genelinde milyonlarca insanın katılımıyla her yıl 27 Mart’ta gerçekleştiriliyor.
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