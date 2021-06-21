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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Krem kutusundan uyuşturucu çıktı

Krem kutusundan uyuşturucu çıktı

Polisin aracı aramasından görüntü

Uyuşturucu Madde Gizli Bölme Metamfetamin Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Krem kutusundan uyuşturucu çıkmasından görüntü
-Uyuşturucu maddelerden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil, polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada, gizli bir bölmeden çıkartılan krem kutusu içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, dün gece sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı. Kısa süre sonra bir sokakta yakalanan araçta polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Gerçekleşen aramada, O.A. idaresindeki otomobilin alt tarafında bulunan bir gizli bölmede krem kutusu bulundu. Krem kutusunun içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, aracın değişik bölmelerinde de bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü O.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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