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Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti

Krater gölüne giren genç hayatını kaybetti

Gölden görüntü

Su Krater Gölü 

-Ekiplerden görüntü
-Ceset çıkarılırken

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de serinlemek için krater gölüne giren 19 yaşındaki genç öldü. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Nafi Evlendi, serinlemek için Krater gölü olan Nar gölüne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan genç boğularak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine Niğde ve Aksaray Afad ekipleri sevk edildi. Göle gelen Aksaray AFAD su altı ve üstü arama kurtarma ekipleri gencin cansız bedenini gölden çıkardı.
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