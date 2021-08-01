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KPSS’ye son anda yetiştiler
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
KPSS’ye son anda yetiştiler

KPSS’ye son anda yetiştiler

Trafik polisinin bir kadın adayı salona götürmesi

Polis Sınav Trafik Polisi 

-Salona giderken genel ve detay görüntü
-Polisin adayları araması
-Aramadan genel ve detay
-Görevlilerin 6 dakika kaldı demesi
-Adayların koşarak gelmesi
-Görevlinin 3 dakika kaldı demesine rağmen bir adayın yavaş gelmesi
-Görevlinin koşun diye uyarıda bulunması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) -- Adana’da 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’na bazı adaylar son anda yetişti- Geç kalan bazı adayları ise trafik polisi motosikletiyle sınava yetiştirdi ADANA

- Adana’da 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’na bazı adaylar son anda yetişti. 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Saat 10.15'te Genel Yetenek-Genel Kültür sorularıyla başladı.
Sınav saat 10015’te başlamasına rağmen adaylar saat 10.00’dan sonra sınava alınmadı. Bu nedenle bazı adaylar sınava son anda yetişti. Görevliler salona alınmaya 10 dakika kala sürekli uyarıda bulundu. Bazı adaylar görevlilerin 3 dakika kaldı demesine rağmen yavaş yavaş gelmesi dikkat çekti. Bazı adayların ise sınava yetişmek için koştuğu görüldü.
Bir kadın aday ise sınav salonuna trafik polisi tarafından yetiştirildi. Görevliler adayları detektörle didik didik aradıktan sonra sınav salonlarına aldı. Bir kadın adayın küpesi görevli tarafından çıkartıldı. (FKE-
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