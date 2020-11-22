KPSS’ye geç kalan öğrenciyi polis ekibi yetiştirdi

-- Polis ekiplerinin öğrenciyi sınav yerine götürmesi



( KARS ) KARS



- Kars’ta KPSS ortaöğretim oturumuna geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekipleri yetiştirdi. ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü uygulanan KPSS ortaöğretim oturumu saat 10.15'te yurt genelinde başladı.

130 dakika sürecek olan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylar, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Sınava geç kalan bir öğrenci ise polis ekiplerinden yardım talep etti. Polis ekipleri tarafından öğrenci, sınava gireceği okula ekip arabasıyla götürüldü. (IÇ-ÖB)



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