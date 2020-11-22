Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KPSS’ye geç kalan öğrenciyi polis ekibi yetiştirdi

KPSS’ye geç kalan öğrenciyi polis ekibi yetiştirdi

- Öğrencinin ekip arabasına binmesi

Polis Polis Ekipleri Trol Ortaöğretim 

-- Polis ekiplerinin öğrenciyi sınav yerine götürmesi

( KARS ) KARS

- Kars’ta KPSS ortaöğretim oturumuna geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekipleri yetiştirdi. ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü uygulanan KPSS ortaöğretim oturumu saat 10.15'te yurt genelinde başladı.
130 dakika sürecek olan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylar, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Sınava geç kalan bir öğrenci ise polis ekiplerinden yardım talep etti. Polis ekipleri tarafından öğrenci, sınava gireceği okula ekip arabasıyla götürüldü. (IÇ-ÖB)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement