KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu

-Adayın konuşmaları

-Aracı arızalanan kadın adayın polisten yardım istemesi

-Polisin kadın adayı aracına alması

-Okula bırakması



( ANTALYA )- İki aday polis otosu ve motosikletiyle sınava yetiştirildi ANTALYA



- Antalya'da KPSS ortaöğretim sınavına geç kalan adayların yardımına polis yetişti. Bir aday polis motosikletiyle sınava yetiştirilirken aracın arızalanan başka bir aday da trafik polisleri tarafından araçla sınavın yapılacağı okula bırakıldı. Ülke genelinde gerçekletirilen ve saat 10:15 te başlayan KPSS ortaöğretim sınavına geç kalan adaylardan birini koşarken gören motosikletli polis timi öğrenciyi motosikletin arkasına alıp yola koyuldu. Aday tarafından cep telefonuyla çekilen o anlarda, polis memuruna teşekkür eden aday sınavına yetiştirildi. Aracı arıza yaptığı için yolda kalan bir katdın adayın da imdadına trafik polisleri yetişti. Başan adayın okulun ismini öğrenip sınava yetiştiren polis, okul kapısında genç kadına başarılar dileyip ayrıldı. (CE-



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