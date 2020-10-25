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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
KPSS’ye geç kalan 2 aday sınav binasına alınmadı

KPSS’ye geç kalan 2 aday sınav binasına alınmadı

adayların sınava yetişmeye çalışması

Giriş Belgesi Gesi Cüzdan Okul Bahçesi Trol 

-Geciken 2 adayın görüntüsü
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, Yozgat’ta da başladı.
KPSS Ön Lisans adayları, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. Yozgat’ta birçok aday sınava saniyelerle yetişirken uyarılara rağmen geç kalan 2 aday, sınava gireceği Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi binasına alınmadı. Duruma tepki gösteren adaylar, sınav yerinden ayrıldı. Adaylar sınav binası girişinde bulunan yetkililerce, sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanları kontrol edilerek sınava alındı. Korona virüs önlemleri kapsamında adaylara, sınav görevlilerince maske, ıslak mendil dağıtıldı. Adaylar ellerini dezenfekte etmeden sınav salonuna alınmadı. Yetkililer, adayları sürekli sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Aileler ise çocuklarını okul bahçesinde Kuran-ı Kerim okuyarak ve dua ederek beklediler.
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