KPSS sınavına geç kalınca içeri alınmadılar

-içeri alınmaması

-detaylar



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- Çorum’da KPSS Ön Lisans oturumu başladı.

Sınav merkezlerinde saat 10.00'dan itibaren ise sınav merkezlerinin kapıları kapatıldı. Adaylar, sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları görevliler tarafından kontrol edilerek binalara alındı. Giriş saatine geç kalan adaylar ise içeri alımayarak sınav merkezlerinden geri dönmek zorunda kaldı. Sınav merkezlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda planda tutuldu.



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