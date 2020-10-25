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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
KPSS önlisans oturumu sona erdi

KPSS önlisans oturumu sona erdi

Sınavdan çıkan adaylar röportaj

Lisans Mezunu Okul Kapısı Allah 

-Adayların sınavdan çıkışı
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Binlerce önlisans mezununun ter döktüğü KPSS önlisans oturumu saat 12.25 itibariyle sona erdi. Türkiye genelinde binlerce önlisans mezunu adayın ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans oturumu saat 12.25 itibariyle sona erdi. Aday alımının saat 10.00 itibariyle bittiği sınav, 10.15'te başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılan sınavda, adayların sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmaları sağlandı. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri okul kapısında dualar etti. Kendilerine Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden oluşan 120 soru yöneltilen adaylar, sorular için adaylara 130 dakika süre verildi.
Sınavının iyi geçtiğini söyleyen Ayşe Öztürk, "Güzeldi genel anlamda, iyi geçti. Çok zorlayıcı değildi bana göre. İnşallah iyi geçmiştir herkesin ki. Hedefim, güzel bir puanla Sosyal Hizmetler'e atanabilmek" diye belirtti.
Rümeysa Buket Yer ise, "Fena değildi ama Türkçe'de bir zorlama vardı başlarda kolaydı. Matematik bana göre biraz kolay geldi. Vaktim yetmedi, yetseydi daha çok yapabilirdim. Orta düzey diyeyim, tam iyi geçti diyemeyeceğim malum. Deniz Teknikeriyim. İstanbul civarı atama bekliyoruz. Şehir seçmek gibi bir imkanımız yok maalesef" ifadelerini kullandı.
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