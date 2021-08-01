KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı

-Dua kitabı okuyan anneden görüntü

-Dışarıda bekleyen velilerden görüntü

-Erdal Kurbuz'dan röportaj

-Ayten Ulutürk ve eşi Okan Ulutürk'ten röportaj

-Sınava giren oğullarını dışarıda bekleyen anne ve babadan röportaj



( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR



- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), koronavirüs önlemleri kapsamında saat 10.15'te başladı.

Ülke genelinde saat 10.15’te başlayan 120 sorudan oluşan KPSS’ye, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi’nde giren adaylar okulla sabah erken saatte geldi. Adaylar binalara maskesiz alınmazken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Sosyal mesafe kuralına göre sınav yerlerine giren öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. Saat 10.15'te başlayan sınav için girişler 15 dakika öncesinden kapatıldı. Üniversite girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken sınava son dakika koşarak gelen adaylar dikkatlerden kaçmadı. Giriş kapısının önlerinde çocuklarını heyecanla bekleyen velilerden birinin dua kitabı okuduğu gözlendi. “Sınava çalışmadan girmeye gerek yok” Osman Gazi Üniversitesinde sınava giren adaylardan Erdal Kurbuz, daha önce sınava 3 kere girdiği için heyecanlı olmadığı dile getirdi. Sınava iyi çalıştığını söyleyen Kurbuz, “33 yaşındayım ve hala KPSS’ye giriyorum. Valla bu 3’üncü olacak heyecanım kalmadı artık. Çünkü alışkanlık oldu artık. Şu anda işsizler ordusu var. Belki bir yerden bir şeyler koparırız. Ben turizm mezunuyum ve kendi alanımda bir şeyler düşünüyorum. Belli bir amacım yok. Olmazsa da kendi sektörümde çalışmaya devam edeceğim. Sınava çalışma süreci güzel geçti. Sınava çalışmadan girmeye gerek yok” diye konuştu.

“En son sınava girişimin üzerinden uzun zaman geçti” Sınava giren adaylardan Ayten Ulutürk ise heyecanlı olduğunu ifade etti.

Daha önceleri KPSS’ye girdiğini fakat evlendikten sonra iyi hazırlanamadığı anlatan Ulutürk, “Herhangi bir memuriyet bekliyorum. Heyecanlıyım. En son sınava girişimin üzerinden uzun zaman geçti. Bayadır uğraşıyorum yani. Çok net bir şekilde çalışamadım. İlk sene çok çalışmıştım. Ama daha sonra evlilik ve çocuk derken kendimi veremedim. Bakalım hayırlısı” dedi ve yanında bekleyen eşi Okan Ulutürk ise sınava giren herkese be eşine başarılar diledi. “Başarılı olması için dua ediyoruz” Sınava giren oğullarını üniversitenin bahçesinde bekleyen baba, çok heyecanlı olduğunu söyledi.



Başarılı olması için dua ettiklerini söyleyen baba, “Oğlumuz sınava girdi. Heyecanlıyız bekliyoruz. Başarılı olması için dua ediyoruz. Bütün evlatlarımıza da dua ediyoruz. Evde çalıştı biraz ve bu 2’inci girişi. İnşallah başarılı olur” diye konuştu.

Yanında Yasin Suresi okuyan eşi ise oğlunun çok stresli olduğunu ve sınava kendi imkânlarıyla çalıştığını aktardı. (KU-

