Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kozmonotların uzay yürüyüşü tamamlandı

- Kozmonotların uzay yürüyüşü tamamlandı

yürüyüş detay

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Dera Laboratuvar Borat 


- Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yeni Nauka modülüne hazırlanması için uzay yürüyüşüne çıkan 2 kozmonotun yürüyüşü 7 saat 19 dakika sürdü. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan 2 Rus kozmonot Oleg Novitsky ile Peter Dubrov'un istasyonun dışına çıkarak uzay yürüyüşüne başlamıştı. Kozmonotların yeni Nauka modülüne hazırlık ve düzenli bakım çalışmaları tamamlandı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından kozmonotların istasyon dışındaki çalışması canlı olarak yayınlandı. Moskova ve Türkiye saati ile 08.20'de başlayan çalışma, 7 saat 19 dakika sürerek saat 16.12'de tamamlandı. Kozmonotlar önce Poisk modülünün kapağını açarak buradaki çalışmaları tamamlarken, daha sonra ISS'nin yeni Nauka modülüne hazırlanması için çalışmalarını devam ettirdi. Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, Poisk modülünün bağlantılarının kesilme sürecinin devam edildiği, birkaç gün sonra Nauka çok amaçlı laboratuvarının aktif olacağı belirtildi. İlk kez uzay yürüyüşüne çıkan Dubrov ve Novitsky'nin çalışmaları sırasında uzaydan Dünya da görüntülenmişti.
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement