Kozmetik hammaddesi yüklü kamyonda çıkan yangın korkuttu

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( DÜZCE ) DÜZCE



- TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde kozmetik hammaddesi yüklü kamyon motor kısmından yandı. Yangın TEM Otoyolu Düzce-Sakarya il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Düzce’ye seyir halinde olan Ceyhan Y. İdaresindeki 81 BM 448 plakalı Askam marka kozmetik hammadde yüklü kamyon, motor kısmından bir anda tutuştu. Dumanı gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sakarya ve Düzce’den İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun motor kısmındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın nedeni ile TEM otoyolu Ankara istikameti tek şeritten verilirken, AFAD ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye geldi. Aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. (EB-ALI-



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