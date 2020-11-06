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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - KOCAELİ

Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - KOCAELİ

- Yanan fabrika - İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntüler Kocaeli 'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde kozmetik ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.

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